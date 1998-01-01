Инопланетяне высосали его мозг: россияне возмущены заявлением лидера «Бумбокса»

, 14:06 109

Люди возмущены словами украинского музыканта, сравнившего Россию с «черной дырой».

Фото: ВКонтакте @Андрей Хлывнюк

Россияне отреагировали на заявление лидера украинской группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка, который сравнил Россию с «черной дырой, которую высосали инопланетяне». По мнению интернет-пользователей, пришельцы поработали не с их страной, а с самим музыкантом.

— Инопланетяне высосали тебе мозг, — заключил один из комментаторов.

Оскорбили слова Хлывнюка и других россиян. По их мнению, он сделал это заявление только ради пиара, чтобы люди вспомнили о «Бумбоксе». Однако это, как убеждены юзеры, у него не получилось. Эффект оказался обратным — люди, ранее слушавшие песни группы, разочаровались в ней.

— Жаль. Я слушала эту группу с удовольствием. Когда политизируют музыку — это глупо, — считают в интернете.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что лидер «Бумбокса» назвал Россию «черной дырой», отвечая на вопрос, почему он не ездит в нашу страну ни с концертами, ни по личным мотивам.

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