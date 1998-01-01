В пятницу, 21 декабря, не стало советского фотографа Льва Бородулина. Об утрате легендарного мастера спортивной фотографии сообщили в сообществе «Borodulin Collection» в Facebook.

Снимки Льва Бородулина стали эмблемой эпохи, а Borodulin Collection одним из крупнейших собраний классической советской фотографии, — говорится в сообщении.

Бородулин по праву относится к метрам советской фотографии. В 1950–1960 годах фотограф снимал для журнала «Огонек». В течение долгих лет мастер отражал олимпийские игры в своих работах. В 1964 году английский ежегодник «Photography Year Book» назвал Бородулина звездой мировой фотографии, а в 1971 году в Мюнхене фотографа наградили золотой олимпийской медалью за достижения в области спортивной фотографии.

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