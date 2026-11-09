Патрушеву представили российские разработки для защиты морских объектов

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 16 0

Среди новинок оказалась плавучая платформа, недавно прошедшая испытания на Ладожском озере.

Фото, видео: Морская коллегия Российской Федерации; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Помощнику президента России, председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву представили новые отечественные разработки для защиты портов, военно-морских баз и других объектов морской инфраструктуры от террористических угроз. Об этом сообщила пресс-служба Морской коллегии РФ.

Среди образцов оказались экспериментальные системы безопасности и уникальная плавучая платформа «Плот-47», которая недавно успешно прошла боевые испытания на Ладожском озере.

Эти технологии призваны противостоять атакам беспилотников и безэкипажных катеров. Под защиту планируют взять морские суда, порты и объекты нефтегазодобычи.

С разработками Патрушев ознакомился во время встречи с производителями и конструкторами в Санкт-Петербурге.

Отдельное внимание председатель Морской коллегии уделил поддержке предприятий, работающих над созданием таких систем. Этот вопрос он обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и руководством Ленинградской области.

Кроме того, Патрушев провел заседание президиума научно-экспертного совета Морской коллегии России, посвященное созданию и испытаниям нового оборудования. Участники встречи также затронули вопросы подготовки специалистов и работы инженерных классов в Ленинградской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
После реанимации — снова тревожные новости: что происходит с Татьяной Тарасовой
16:27
Нюша рассказала о состоянии сестры после пожара
16:22
Судьба рубля решится в Абу-Даби? Что ждет доллар к середине ноября
16:15
Для суда больна, для развлечений здорова? Лерчек снова удивила публику
16:11
Патрушеву представили российские разработки для защиты морских объектов
16:08
«Превратилась в котика»: ученые нашли необычный силуэт на Солнце

Сейчас читают

Киевский режим на грани безумия: дана команда отлавливать на фронт работников ВПК
Кого в 2027 году ждет «тринадцатая пенсия»
Присела так, что все рассмотрели: Муцениеце показала тренировку после родов
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео