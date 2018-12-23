Таролог предсказала скорый развод Аршавина с супругой Алисой

, 22:29 15

Экс-футболист не собирается менять свой бурный уклад жизни.

Фото: Instagram @andrew_arshavin_10

Брак «зенитовца» Андрея Аршавина и Алисы в ближайшее время перестанет существовать, так как его скандальные «выходки» будут продолжаться, и супруга просто не потерпит такого поведения. Такое мнение высказала Дни.ру таролог Марианна Абравитова.

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— Такие люди не исправляются. Пока у него буду бушевать гормоны, все вокруг продолжит кипеть и искриться в его жизни. То, что творится у Андрея на личном фронте сейчас, это лишь повторение прошлых лет. В данный момент я не вижу факта измены, но он встал на привычную колею и потихоньку по ней движется— сказала она.

По ее словам, совместная жизнь с футболистом напоминает море — то шторм, то затишье.

— Вот вроде бы штиль, он просит прощения и хочет остаться в семье, а потом вдруг он переходит границу, где ему все можно. Вижу, что эта семья распадется. Еще пара-тройка подобных инцидентов, и будет поставлена окончательная точка в отношениях Алисы и Андрея— считает Абравитова.

Ясновидящая уверена, что, связывая свою жизнь с таким мужчиной как Аршавин, нужно либо заранее смириться, либо не строить отношений.

Очередной скандал с Аршавиным произошел в Петербурге, где он прокатился на лошадях с юной работницей именно той авиакомпании, с которой когда-то поссорилась его супруга Алиса.

Пятый канал публиковал видео, как экс-футболист отказался платить девушкам за оказанные услуги верховой езды.

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