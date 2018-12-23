Таролог предсказала скорый развод Аршавина с супругой Алисой

Брак «зенитовца» Андрея Аршавина и Алисы в ближайшее время перестанет существовать, так как его скандальные «выходки» будут продолжаться, и супруга просто не потерпит такого поведения. Такое мнение высказала Дни.ру таролог Марианна Абравитова.
Читайте также
Аршавин может вернуться в «Зенит», но не футболистом
По ее словам, совместная жизнь с футболистом напоминает море — то шторм, то затишье.
Ясновидящая уверена, что, связывая свою жизнь с таким мужчиной как Аршавин, нужно либо заранее смириться, либо не строить отношений.
Очередной скандал с Аршавиным произошел в Петербурге, где он прокатился на лошадях с юной работницей именно той авиакомпании, с которой когда-то поссорилась его супруга Алиса.
Пятый канал публиковал видео, как экс-футболист отказался платить девушкам за оказанные услуги верховой езды.