Вдова Карлова вступилась за детей брянских чиновников, побывавших в Турции

Вдова убитого в Турции посла, Героя России Андрея Карлова Марина после разгоревшегося в СМИ скандала встала на защиту детей работников администрации города Клинцы Брянской области, которые в марте побывали в Турции за счет благотворительного фонда имени ее покойного супруга.

— Говорить о том, что в Турцию из Клинцов поехали дети чиновников, я не стала бы. Это были дети. Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации, — рассказала Марина Карлова «Брянским новостям».

По ее словам, турецкая сторона за свой счет пригласила 50 детей для участия в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника в его честь в городе Демре — побратиме Клинцов.

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Карлова отметила, что вопрос об отправке в эту поездку детей с заболеваниями не рассматривался, несмотря на то, что фонд помогает тем, у кого серьезные проблемы со здоровьем. Она рассказала, что дорога от Брянска до Москвы занимает порядка восьми часов, затем ожидание в аэропорту, перелет — подвергать испытаниям здоровье детей с заболеваниями было бы неоправданно опасно.

В Демре эта группа, в которую вошли победители олимпиад, юнармейцы, спортсмены, волонтеры, среди которых были и дети сотрудников городской администрации, не отдыхали — они стояли в почетном карауле, соревновались в спорте с турецкими ровесниками, то есть вели очень активный образ жизни, пояснила Карлова.

Вдова дипломата также сказала, что в ближайшее время она намерена провести в Клинцах пресс-конференцию, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на Брянщине чиновники поделили бесплатные путевки в Турцию между своими детьми, за что губернатор области раскритиковал своих подчиненных и обещал наказать.

В свою очередь детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что проверяет факт отдыха детей брянских чиновников в Турции.

Город Клинцы является малой родиной выдающегося российского дипломата Андрея Карлова, трагически погибшего в Анкаре 19 декабря 2016 года при исполнении служебных обязанностей. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.