Вдова Карлова вступилась за детей брянских чиновников, побывавших в Турции

Вдова убитого в Турции посла, Героя России Андрея Карлова Марина после разгоревшегося в СМИ скандала встала на защиту детей работников администрации города Клинцы Брянской области, которые в марте побывали в Турции за счет благотворительного фонда имени ее покойного супруга.
По ее словам, турецкая сторона за свой счет пригласила 50 детей для участия в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника в его честь в городе Демре — побратиме Клинцов.
Карлова отметила, что вопрос об отправке в эту поездку детей с заболеваниями не рассматривался, несмотря на то, что фонд помогает тем, у кого серьезные проблемы со здоровьем. Она рассказала, что дорога от Брянска до Москвы занимает порядка восьми часов, затем ожидание в аэропорту, перелет — подвергать испытаниям здоровье детей с заболеваниями было бы неоправданно опасно.
В Демре эта группа, в которую вошли победители олимпиад, юнармейцы, спортсмены, волонтеры, среди которых были и дети сотрудников городской администрации, не отдыхали — они стояли в почетном карауле, соревновались в спорте с турецкими ровесниками, то есть вели очень активный образ жизни, пояснила Карлова.
Вдова дипломата также сказала, что в ближайшее время она намерена провести в Клинцах пресс-конференцию, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.
Ранее Пятый канал рассказывал, что на Брянщине чиновники поделили бесплатные путевки в Турцию между своими детьми, за что губернатор области раскритиковал своих подчиненных и обещал наказать.
В свою очередь детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что проверяет факт отдыха детей брянских чиновников в Турции.
Город Клинцы является малой родиной выдающегося российского дипломата Андрея Карлова, трагически погибшего в Анкаре 19 декабря 2016 года при исполнении служебных обязанностей. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.