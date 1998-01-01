На Брянщине чиновники поделили бесплатные путевки в Турцию между своими детьми

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Госслужащие обвинили журналистов, что те все «опошлили», и не считают, что злоупотребили полномочиями.

Фото: www.globallookpress.com

Сотрудники администрации города Клинцы Брянской области распределили бесплатные путевки в Турцию между своими детьми. Журналисты местного портала «Клинцы Инфо» попытались выяснить у бывшего заместителя мэра Людмилы Лубской и главы города Олега Шкуратова, почему же из семи тысяч семей, которые претендовали на отправку своего чада на отдых в теплую страну, были выбраны 50 детей чиновников.

— А что, дети сотрудников администрации — это не дети города Клинцы? — «исчерпывающе» ответила Лубская.

Журналист попытался уточнить, не считает ли глава города свое решение злоупотреблением полномочий, на что получил отрицательный ответ.

— Именно вы все опошлили, — добавил Шкуратов, имея в виду акцентирование внимания на отправке детей чиновников.

Ранее Пятый канал рассказывал о суде над мэром Дальнегорска Приморского края за злоупотребления на 20 миллионов рублей.

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