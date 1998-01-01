Автор блога «Дневник хача» поблагодарил полицию за то, что вытащили его из толпы

С блогером Амираном Сардаровым провели профилактическую беседу в полиции. Незапланированный диалог с сотрудниками правоохранительных органов у блогера, ведущего «Дневник хача», состоялся после организованной им в Москве встрече с поклонниками.

Как признался сам Сардаров, в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и подписчики, которых пришло за новогодними призами слишком много, устроили самый настоящий хаос. Сотрудникам полиции пришлось вмешаться в происходящее, потому что поклонники блогера перекрыли проезжую часть.

На видеозаписи, опубликованной в Instagram, блогер благодарит сотрудников полиции и ОМОН за то, что они вытащили его из толпы. Кроме того, Амиран Сардаров поздравляет подписчиков, которые все же успели получить свои подарки. Также ведущий «Дневника хача» пообещал больше не рисковать и устраивать только санкционированные мероприятия.

Ранее Пятый канал сообщал, что блогера Амирана Сардарова ограбили. После того, как грабители наведались в офис блогера, он лишился носителей информации.