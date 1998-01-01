«Убитый» угонщиками таксист ожил в багажнике и вызвал полицию

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Преступники были уверены, что задушили водителя, и отправились кататься по городу.

Фото: www.globallookpress.com

Достойное экранизации происшествие произошло в городе Карасук Новосибирской области. Там двое злоумышленников напали и задушили приехавшего к ним по вызову таксиста. Как сообщает сайт KP.RU, посчитав, что с водителем покончено, «тело» мужчины преступники запихали в багажник, и как ни в чем не бывало отправились кататься по городу на его машине.

Однако шофер в багажнике пришел в себя, нашел отвертку, сумел при помощи нее открыть дверь и выпрыгнуть на ходу из автомобиля. Чудом спасшийся мужчина вызвал полицию, и угонщиков задержали через несколько часов. Участникам криминального дуэта оказалось по 26 лет.

Ранее Пятый канал рассказывал о жителе Ленинградской области, который задушил таксиста из-за мобильного телефона и золотого кольца.

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