«Убитый» угонщиками таксист ожил в багажнике и вызвал полицию

Достойное экранизации происшествие произошло в городе Карасук Новосибирской области. Там двое злоумышленников напали и задушили приехавшего к ним по вызову таксиста. Как сообщает сайт KP.RU, посчитав, что с водителем покончено, «тело» мужчины преступники запихали в багажник, и как ни в чем не бывало отправились кататься по городу на его машине.

Однако шофер в багажнике пришел в себя, нашел отвертку, сумел при помощи нее открыть дверь и выпрыгнуть на ходу из автомобиля. Чудом спасшийся мужчина вызвал полицию, и угонщиков задержали через несколько часов. Участникам криминального дуэта оказалось по 26 лет.

Ранее Пятый канал рассказывал о жителе Ленинградской области, который задушил таксиста из-за мобильного телефона и золотого кольца.