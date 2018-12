Автомагистраль №20 в Алабаме неожиданно стала взлетнопосадочной полосой. Пилоту одномоторной Cessna пришлось приземлиться на трассу с оживленным движением из-за внезапного отказа двигателя.

Как сообщает WXIA-TV, инцидент произошел днем 22 декабря. Самолет вылетел с аэродрома Талладега. На борту Cessna находились два человека. В результате нештатной ситуации никто не пострадал.

Видео с необычным транспортным средством на автомобильной магистрали выложил в Twitter один из водителей, ставший свидетелем приземления самолета.

EMERGENCY LANDING: Interstate 20 in Alabama turned into a landing strip for one pilot as he set his Cessna down on the highway after it experienced engine trouble.



The FAA says both people on board walked away unharmed. No one on the ground was injured. https://t.co/nPfgezNqIC pic.twitter.com/l1mJ8kRQWY