Автомагистраль №20 в Алабаме неожиданно стала взлетнопосадочной полосой. Пилоту одномоторной Cessna пришлось приземлиться на трассу с оживленным движением из-за внезапного отказа двигателя.
Как сообщает WXIA-TV, инцидент произошел днем 22 декабря. Самолет вылетел с аэродрома Талладега. На борту Cessna находились два человека. В результате нештатной ситуации никто не пострадал.
Видео с необычным транспортным средством на автомобильной магистрали выложил в Twitter один из водителей, ставший свидетелем приземления самолета.
EMERGENCY LANDING: Interstate 20 in Alabama turned into a landing strip for one pilot as he set his Cessna down on the highway after it experienced engine trouble.— ABC News (@ABC) 24 декабря 2018 г.
The FAA says both people on board walked away unharmed. No one on the ground was injured. https://t.co/nPfgezNqIC pic.twitter.com/l1mJ8kRQWY
Ранее Пятый канал сообщал, что в Конго разбился грузовой самолет с российским экипажем на борту.