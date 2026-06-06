Действительно лето? Стало известно, когда в Москве наступит 30-градусная жара

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 29 0

В понедельник, 8 июня, термометры будут «на низком старте».

Когда в Москву вернется жара до тридцати градусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Погода

Синоптик Паршина: в Москве в среду и четверг ожидается до 30 градусов тепла

Жителей и гостей столицы со среды ожидает возвращение жары до тридцати градусов. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Согласно ее прогнозу, 10 июня температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов и выше. В четверг, 11 июня, возможен подъем до плюс 32 градусов, при этом погода будет переменчивой: вероятна облачность с прояснениями и кратковременные дожди.

Паршина отметила, что пик жары начнется еще раньше. В понедельник, 8 июня, термометры будут «на низком старте» — они покажут долгожданные плюс 29 градусов.

Как ранее писал 5-tv.ru, лето — отличное время для велопрогулок по Москве и Подмосковью. Есть несколько идеальных видовых веломаршрутов с парками и набережными.

Среди них — от станции МЦД «Щукинская» вдоль Москвы‑реки и канала имени Москвы, от «Белокаменной» через «Лосиный Остров» (где можно увидеть лося и искупаться в Бабаевском пруду). Перед поездкой важно проверить состояние велосипеда, взять воду, перекус и, для вечерних прогулок, фонарь с фарой — и не забыть про замок на случай остановки.

Спастись от жары поможет пляжный отдых, который в столице традиционно длится с 1 июня по 1 сентября (с 09:00 до 21:00). Среди популярных оборудованных зон — Серебряный бор‑2 и ‑3, «Тропарево», Мещерское, озеро Белое, Путяевский пруд № 1 в «Сокольниках», а также водоемы Зеленограда (Черное озеро, Школьное озеро и Большой городской пруд).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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