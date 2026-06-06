Захарова: Россия видит попытки Еревана пойти на преступление против демократии

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 31 0

Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока.

МИД России увидел попытки Армении пойти против демократии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва расценивает действия армянских властей как угрозу демократическим принципам на фоне предвыборного давления на оппозицию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ в связи с предвыборной ситуацией в Ереване.

По словам дипломата, развитие антидемократического сценария в Армении может поставить под вопрос легитимность всего избирательного процесса.

«Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения «Сильная Армения», а также, возможно, партии «Процветающая Армения», — отметила она, напомнив об арестах, травле, конфискации имущества и преследованиях Армянской апостольской церкви.

Захарова также предупредила, что реализация такого сценария лишит граждан Армении права определять будущее страны, что поставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса.

Дипломат выразила надежду, что Ереван будет не просто декларировать, а действительно соблюдать демократические стандарты.

Политик отметила, что Россия внимательно следит за действиями армянских властей и ожидает от них приверженности демократическим нормам на практике в ходе подготовки к голосованию.

Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока.

Как ранее писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ПМЭФ заявил, что руководство Армении искусственно ставит страну перед выбором между Европой и ЕАЭС, хотя сотрудничество с Евразийским экономическим союзом более выгодно: оно способствует быстрому развитию и росту доходов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:29
Кофеин, соль и шоколад: как питание управляет давлением человека
2:10
Захарова: Россия видит попытки Еревана пойти на преступление против демократии
1:50
Действительно лето? Стало известно, когда в Москве наступит 30-градусная жара
1:31
Глава Торговой палаты США: переговоры в рамках ПМЭФ стали позитивным сигналом
1:15
ЦИК Армении отклонил обращение об отмене регистрации на выборы блока Карапетяна
0:55
В бундестаге оценили сроки возможного перезапуска «Северного потока»

Сейчас читают

«Не отвечу»: Ушаков не стал раскрывать имя бизнесмена, летавшего в Киев
«Слабый текст»: Мединский оценил открытое письмо Зеленского
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Лидеры и самодостаточные: нумеролог о людях, рожденных в пятницу, 13-го

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео