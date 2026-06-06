Кофеин, соль и шоколад: как питание управляет давлением человека

Оказалось, что гипертоникам запрещены некоторые продукты, которые влияют на их состояние.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Врач Уланкина: соль противопоказана людям с повышенным давлением
Артериальное давление зависит от множества факторов, включая возраст, наследственность и даже питание. Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с URA.RU рассказала, какие продукты повышают и понижают давление.
Главным врагом для людей с гипертонией считается соль. Ее избыток задерживает жидкость в организме, что мгновенно повышает нагрузку на сосуды.
«К временному повышению давления также могут приводить напитки с кофеином — кофе, крепкий чай, энергетики. Особенно заметен этот эффект у людей, которые редко употребляют кофеин или имеют повышенную чувствительность к этому веществу. Некоторые острые специи и пряности могут вызвать кратковременное учащение сердцебиения, но их влияние на артериальное давление обычно незначительное», — рассказала врач.
Также людям, страдающим от повышенного давления, стоит ограничить калорийную и сладкую пищу — эти продукты ведут к набору лишнего веса, который считается фактором риска.
Для нормализации показателей врачи рекомендуют добавить в рацион пищу, богатую калием и магнием. К ним относятся свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень и бобовые, а также цельнозерновые изделия.
Небольшую пользу может принести и темный шоколад с высоким содержанием какао. Флавоноиды в его составе улучшают функцию сосудов и могут слегка снизить давление.
«Однако эффект обычно незначительный и не может рассматриваться как замена лечению», — сказала Уланкина.
При гипотонии специалисты также советуют пить больше чистой воды и включать в рацион продукты с умеренным содержанием соли. Чашка крепкого чая или кофе тоже способна временно поднять давление, но использовать этот метод постоянно нельзя.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что регулярное употребление темных ягод и кофе защищает клетки от старения. Все это благодаря содержанию в них полифенолов.
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