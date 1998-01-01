В Новосибирске самолет совершил экстренную посадку

В Новосибирском аэропорту Толмачево экстренную посадку совершил самолет Embraer E 170. На борту находились четверо членов экипажа и 67 пассажиров. Посадка прошла без осложнений, борт не поврежден, никто не пострадал, сообщает Интерфакс.

Предположительно, причиной возврата лайнера в новосибирский аэропорт стало неубранное шасси. Посадка произошла в 08:20 по местному времени, самолет должен был следовать по маршруту Новосибирск — Нижневартовск.

Сейчас делом занимаются следственные органы управления на транспорте по Западной Сибири. Следователи осматривают место происшествия. По итогу расследования будет принято процессуальное решение.

Ранее Пятый канал рассказывал об экстренной посадке частного самолета во Внуково.