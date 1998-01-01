Посетитель сетевого супермаркета в Великобритании сделал селфи с Терезой Мэй

Графический дизайнер из Великобритании похвастался в социальных сетях необычным фото. Чарльз Чепмен наткнулся на британского премьер-министра в супермаркете, когда та неспешно выбирала продукты для рождественского ужина.

Встреча произошла в небольшом городке Твайфорд — в населенном пункте графства Беркшир проживает чуть более шести тысяч человек. Тереза Мэй вместе с супругом делали покупки перед рождественскими праздниками — как и многие, подготовкой стола они занялись в последний момент. Дизайнер решил не упускать такой случай и попросить госпожу Мэй сфотографироваться с ним.

— Она была в приподнятом настроении. Мне пришлось получить согласие на фото у ее четверых телохранителей, но сама премьер-министр была рада сделать селфи, — рассказал Чепмен.

Для совместного снимка молодой человек решил приобнять премьер-министра. По словам мужчины, он знал, что госпожа Мэй сейчас переживает нелегкий период, и решил таким образом приободрить ее и выразить свою поддержку.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в обычном дисконте подарки к Рождеству покупала и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон со старшими детьми. В отличие от премьер-министра, Кейт совместные фото с посетителями супермаркета делать не стала. Однако винить ее за это не стоит — делать селфи с поклонниками членам монаршей семьи запрещает королевский этикет.