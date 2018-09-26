Почему актер Джейк Джилленхол скрывает новую возлюбленную

Папарацци смогли узнать о личной жизни одной из самых скрытных звезд Голливуда — актера Джейка Джилленхола. Как оказалось, сердце 38-летнего мужчины занято. Избранницей артиста стала французская модель Жанна Кадье, которая младше своего бойфренда на 16 лет.

View this post on Instagram Thank you @evolvh for keeping my hair hot& healthy🔥🌱✅ A post shared by Jeanne Cadieu (@jeannecadieu) on Sep 26, 2018 at 7:35am PDT

Сам Джейк никак не комментирует информацию, традиционно придерживаясь «политики молчания» в вопросах о личной жизни. Однако западные таблоиды сами сделали необходимые выводы, «застукав» пару во время поездки в Лондон в июле и в Грецию в августе.

Близкий друг Джилленхола отмечает, что несмотря на относительно юный возраст, 22-летняя Жанна «стала уже вполне сформировавшейся личностью», что сказывается на гармоничности отношений влюбленных.

— Жанна очень взрослая, несмотря на свой возраст. Она умная, любит историю, чтение. Она действительно разносторонний человек. Они с Джейком не спешили, но теперь все серьезно, — делится инсайдер.

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