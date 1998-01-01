В Краснодарском крае с рельсов сошли два вагона электрички. Инцидент произошел утром в понедельник, 24 декабря.

Авария случилась неподалеку от станции Навагинское Туапсинского района. Предположительно, сход вагонов произошел из-за селя — оползня из грязи и камней, который перекрыл железнодорожные пути. Пассажиров, находившихся в электричке, с места ЧП вывезли на автобусах.

Известно, что в момент происшествия в составе находилось 27 пассажиров и двое сотрудников. На данный момент известно о четырех пострадавших, информации о погибших нет. Районная транспортная прокуратура уже начала проверку по данному факту.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Анкаре сошел с рельсов пассажирский поезд.