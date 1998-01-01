Четыре человека пострадали при сходе с рельсов вагонов электрички — видео

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Инцидент произошел рано утром 24 декабря неподалеку от станции Навагинское Туапсинского района.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Краснодарском крае с рельсов сошли два вагона электрички. Инцидент произошел утром в понедельник, 24 декабря.

Авария случилась неподалеку от станции Навагинское Туапсинского района. Предположительно, сход вагонов произошел из-за селя — оползня из грязи и камней, который перекрыл железнодорожные пути. Пассажиров, находившихся в электричке, с места ЧП вывезли на автобусах.

Известно, что в момент происшествия в составе находилось 27 пассажиров и двое сотрудников. На данный момент известно о четырех пострадавших, информации о погибших нет. Районная транспортная прокуратура уже начала проверку по данному факту.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Анкаре сошел с рельсов пассажирский поезд.

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