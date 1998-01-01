Жена Сергея Юрского опровергла слухи о тяжелом состоянии актера

Жена Сергея Юрского, Наталья Максимовна Тенякова рассказала, что со знаменитым актером все в порядке и никакой опасности для его жизни нет. Напомним, что 83-летнего Юрского госпитализировали 23 декабря.

— Попал (в больницу — прим. ред.) да, ничего страшного. Просто была высокая температура, и сочли нужным (госпитализировать — прим. ред.). Просто сахар поднялся. Ничего абсолютно страшного, я думаю завтра или послезавтра уже выйдет, — рассказала Максимова.

До этого сообщалось, что Сергея Юрского госпитализировали в состоянии средней тяжести и что у актера наблюдается воспаление.

Сергей Юрский — известный советский актер, прославившийся благодаря ролям Остапа Бендера в экранизации «Золотого Теленка», Ивана Груздева из «Место встречи изменить нельзя» и Виктора Никитича Сорокина в «Республике ШКИД».

Ранее Пятый канал сообщал о госпитализации актрисы Аллы Покровской.