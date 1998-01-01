Гарик Харламов прокомментировал свой «хит» под названием «Зеленоглазая, соси»

Резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов прокомментировал перепетую им композицию Михаила Боярского «Зеленоглазое такси». Шоумен записал пародию на хит 90-х, в котором главным героем песни в его интерпретации является пиявка. За три дня ролик собрал почти полтора миллиона просмотров в Instagram и привлек к себе внимание СМИ. Однако, по мнению Харламова, он не сделал ничего необычного и не понял, почему его шутливый ролик вызвал столько обсуждений.

— Давайте теперь анекдоты разберем все, частушки… Может Нобелевскую премию дадут за мое открытие? — возмутился артист.

Фанаты Гарика Харламова сочли своим долгом поддержать комика и посоветовали ему не обращать внимание на многочисленные публикации журналистов.

— У прессы научный подход к юмору! Продолжайте жечь, не взирая ни на что! — написал один из поклонников в комментариях.

Instagram @ garikkharlamov

Сам шоумен пока на это ничего не ответил.

Ранее Пятый канал публиковал пародию Харламова на песню Боярского.