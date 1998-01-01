Крупнейшему горному массиву на Кольском полуострове — Хибинам — около 390 миллионов лет. Горы расположены в Мурманской области, и один из заходов в Хибины начинается со станции Имандра. Далее путь идет вверх по течению небольшой реки Гольцовки с чистейшей ледяной водой.

Туристам часто приходится форсировать ручей, так как не всегда один берег подходит для передвижения. Один из них, как видите, представляет собой целый срез геологических пластов.

Летом в Заполярье погода как правило благосклонна к пешим путешествиям: температура воздуха держится в районе 18 градусов. В Хибинах за каждым видимым подъемом есть следующий и еще один. Подниматься кое-где приходится по снегу, который не успевает полностью растаять даже к осени.

Это первый высокий заход из долины реки Гольцовки. На заднем плане виднеется озеро Имандра.

В некоторых местах подъем настолько неудобный, что даже трекинговые палки не помогают — приходится карабкаться цепляясь руками за камни.

Высота Хибин в среднем один километр. И здесь много опасных мест: сыпучки, шаткие валуны. После сильных дождей сходят сели. Но когда поднимаешься на Хибины, получаешь несравнимое ощущение гор лежащих под ногами. И не важно, что не высоко.

На вершинах Хибин встречаются крохотные лужи-озерца, наполненные талой и дождевой водой. Пить из них не стоит. Как и в принципе употреблять в пищу некипяченую воду из озер и рек.

В два часа ночи солнце приближается к горизонту, а пространство между хребтов постепенно заполняет туман.

Перевал Чорргор — часть чаши, окружающей небольшую долину из камней и мха, испещренную мелким ручьями. Сам перевал с одной стороны состоит из словно сваленных в кучу крупных валунов, на которых видны следы небольших обвалов. С другой — это сыпучка из мелких камней и песка. Ниже — горное озеро.

Извечными соседями камней всегда было и будет великое разнообразие мхов. Вместе они создают невероятные текстуры северных гор.

Помощь и просто крышу и тепло можно найти на маленькой спасательной станции. Она расположена на берегу шумной горной реки. Отсюда открывается чудесный вид на хребты и перевалы Хибин.