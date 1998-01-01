  • Пятый канал
  • Горные озера, ледяные ручьи, опасные спуски — фотопутешествие по Хибинам

Горные озера, ледяные ручьи, опасные спуски — фотопутешествие по Хибинам

, 7:01 32

Фотограф Алена Смирнова семь лет увлекается походами по диким местам. С Пятым каналом она поделилась впечатлениями от восхождения на Хибины. Оцените и вы красоту этих удивительных мест.

Горные озера, ледяные ручьи, опасные спуски — фотопутешествие по Хибинам

1/12

Фото: Алена Смирнова

2/12

Фото: Алена Смирнова

3/12

Фото: Алена Смирнова

4/12

Фото: Алена Смирнова

5/12

Фото: Алена Смирнова

6/12

Фото: Алена Смирнова

7/12

Фото: Алена Смирнова

8/12

Фото: Алена Смирнова

9/12

Фото: Алена Смирнова

10/12

Фото: Алена Смирнова

11/12

Фото: Алена Смирнова

12/12

Фото: Алена Смирнова

Крупнейшему горному массиву на Кольском полуострове — Хибинам — около 390 миллионов лет. Горы расположены в Мурманской области, и один из заходов в Хибины начинается со станции Имандра. Далее путь идет вверх по течению небольшой реки Гольцовки с чистейшей ледяной водой.

Туристам часто приходится форсировать ручей, так как не всегда один берег подходит для передвижения. Один из них, как видите, представляет собой целый срез геологических пластов.

Летом в Заполярье погода как правило благосклонна к пешим путешествиям: температура воздуха держится в районе 18 градусов. В Хибинах за каждым видимым подъемом есть следующий и еще один. Подниматься кое-где приходится по снегу, который не успевает полностью растаять даже к осени.

Это первый высокий заход из долины реки Гольцовки. На заднем плане виднеется озеро Имандра.

В некоторых местах подъем настолько неудобный, что даже трекинговые палки не помогают — приходится карабкаться цепляясь руками за камни.

Высота Хибин в среднем один километр. И здесь много опасных мест: сыпучки, шаткие валуны. После сильных дождей сходят сели. Но когда поднимаешься на Хибины, получаешь несравнимое ощущение гор лежащих под ногами. И не важно, что не высоко.

На вершинах Хибин встречаются крохотные лужи-озерца, наполненные талой и дождевой водой. Пить из них не стоит. Как и в принципе употреблять в пищу некипяченую воду из озер и рек.

В два часа ночи солнце приближается к горизонту, а пространство между хребтов постепенно заполняет туман.

Перевал Чорргор — часть чаши, окружающей небольшую долину из камней и мха, испещренную мелким ручьями. Сам перевал с одной стороны состоит из словно сваленных в кучу крупных валунов, на которых видны следы небольших обвалов. С другой — это сыпучка из мелких камней и песка. Ниже — горное озеро.

Извечными соседями камней всегда было и будет великое разнообразие мхов. Вместе они создают невероятные текстуры северных гор.

Помощь и просто крышу и тепло можно найти на маленькой спасательной станции. Она расположена на берегу шумной горной реки. Отсюда открывается чудесный вид на хребты и перевалы Хибин.

Рядом со станцией стоят столбы с огромным количеством табличек с указанием городов и направлений, откуда прибывали туристы. С годами коллекция пополняется, и она уже стала местной достопримечательностью.

Фотограф: Алена Смирнова

 

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

7:28
Видео: Почему Игорь Корнелюк пропал с телеэкранов
7:19
Названо имя нового председателя совета директоров «Русала»
7:09
Анастасия Макеева: «Радость актрисы в возможности сублимировать фантазии, в том числе сексуальные»
7:07
Что изменится в жизни россиян 1 января 2019 года — МРОТ, пенсии, налоги
7:06
Главные события 2018 года — достижения, трагедии, великие победы
7:05
В чем прикол? ТОП-10 главных мемов 2018 года
7:03
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
7:02
Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
7:01
Горные озера, ледяные ручьи, опасные спуски — фотопутешествие по Хибинам
6:51
По факту отказа «ИрАэро» возвращать из Китая россиян возбуждено уголовное дело
6:38
Найден фермент, который заставляет мозг пьянеть
6:26
В Госдуме предлагают сделать фитнес-клубы бесплатными на новогодние каникулы
6:14
В США на заводе компании Consolidated Edison произошел взрыв
6:01
Забайкальский шаман провел ритуал на благополучие россиян в 2019 году
5:55
Лионель Месси признался, что скучает по Криштиану Роналду
5:42
В Крыму завершили строительство заграждения на границе с Украиной
5:29
Турция ввела налог на туристов
5:18
Кому лишняя вещь, а кому радость: Новогодние подарки можно подарить малоимущим
5:01
Американец неожиданно узнал, что является отцом 24 детей
4:50
Владимир Путин напутствовал новых глав российских регионов

ВСЕ НОВОСТИ

Фото

Горные озера, ледяные ручьи, опасные спуски — фотопутешествие по Хибинам

В песке, на воде и под пальмами — как отмечают Новый год в Крыму
27 дек

Жизнь в стране восходящего солнца — впечатления петербурженки о Японии
15 дек

Архипелаг мертвых кораблей — фотопутешествие по острову Гогланд
14 дек

Петербургские новостройки в окружении исторических строений — 10 фотографий
14 дек

Жизнь в условиях вечной мерзлоты — один день на станции «Восток»

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

27 дек

Жизнь в стране восходящего солнца — впечатления петербурженки о Японии

14 дек

Жизнь в условиях вечной мерзлоты — один день на станции «Восток»

7 июл

Петербург закатный!

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама