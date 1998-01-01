Космонавты раскрыли подробности инцидента с утечкой воздуха на МКС

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Российские члены экипажа МКС рассказали на пресс-конференции о деталях инцидента с разгерметизацией станции. Причиной аварии стало отверстие в обшивке пристыкованного к МКС корабля «Союз».

Фото, видео: Twitter @roscosmos, Пятый канал

Российские космонавты и представители госкорпорации «Роскосмос» поделились последней информацией по делу об отверстии, появившемся в обшивке космического корабля «Союз». С прессой они пообщались в ходе пресс-конференции, которая прошла в понедельник, 24 декабря.

Космонавт Олег Артемьев отметил, что следователи проводили допрос по поводу инцидента с отверстием в обшивке корабля.

— В том виде, в котором представляется слово «допрос», его не было. Был только опрос, нас спрашивали, как мы действовали в этой ситуации. Потому что сама ситуация не очень хорошая, но она оказалась полезной для переработки методики действий при разгерметизации. Сергея (Прокопьева — прим. ред.) пока не допрашивали, — рассказал он.

В четверг, 24 декабря, Сергей Прокопьев только вернулся со станции на Землю. Он доставил с космической станции улики, которые должны помочь в расследовании происшествия. Например, с собой космонавт привез образцы герметика и мазки из жилого сектора МКС. Специалисты полагают, что в пробах могут оказаться включения инородных составов — по версии самих членов экипажа, отверстие было сделано сверлом.

Также космонавты опровергли большую часть теорий и домыслов относительно пробоины в «Союзе», которые сейчас существуют в социальных сетях.

— Практически все неправда, не надо так плохо думать об экипаже. Все у нас прекрасно. Мы взаимодействовали очень здорово в процессе выхода из этой внештатной ситуации. Экипаж отработал настолько хорошо, что нам даже грех жаловаться, — поделился Прокопьев.

О самочувствии членов экипажа МКС, находившихся на станции в момент аварии, участники пресс-конференции распространяться не стали. Как отметил глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко, комментировать эту тему запрещено, пока идет следствие.

— Есть документы, которые подписаны между нами и партнерами, согласно которым, мы не можем давать комментарии по состоянию здоровья астронавтов и космонавтов, ведется следствие, — пояснил он.

Зато с большим энтузиазмом космонавты рассказывали о нерабочей части жизни на МКС. Сергей Прокопьев, например, поделился дальнейшей стратегией ведения аккаунта в Instagram, где во время пребывания на станции он делился видами из космоса и моментами из быта астронавтов. Мужчина сообщил, что планирует и дальше вести профиль — материала было отснято так много, что он еще не успел опубликовать все, что хотелось бы. Кроме того, Сергей собирается рассказывать в микроблоге и о процессе реабилитации после жизни в невесомости.

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