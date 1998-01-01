«Чиновничий дебилизм!» — Николай Валуев о скандале в Клинцах

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Депутат Госудумы осудил чиновников, отправивших своих детей отдыхать в Турцию за деньги благотворительного фонда.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Депутат Госдумы Николай Валуев назвал «чиновничьим дебилизмом» ситуацию с отправкой детей госслужащих города Клинцы Брянской области в Турцию за счет благотворительного фонда. Свою точку зрению народный избранник выразил в Twiiter.

— Господи, когда же закончится этот чиновничий дебилизм! — возмутился Валуев.

Как ранее рассказывал Пятый канал, скандал в Клинцах разразился после того, как стало известно, что дети чиновников отдохнули в Турции за счет благотворительного фонда российского посла Андрея Карлова. В частности, среди тех, кто отправился на каникулы в теплую страну, оказалась дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в отношении провинившихся будут приняты меры.

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