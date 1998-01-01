Депутат Госдумы Николай Валуев назвал «чиновничьим дебилизмом» ситуацию с отправкой детей госслужащих города Клинцы Брянской области в Турцию за счет благотворительного фонда. Свою точку зрению народный избранник выразил в Twiiter.

— Господи, когда же закончится этот чиновничий дебилизм! — возмутился Валуев.

https://t.co/L4iyx5h9uv Господи, когда же закончится этот чиновничий Дебилизм! — Валуев Николай (@NickValuev) 23 декабря 2018 г.

Как ранее рассказывал Пятый канал, скандал в Клинцах разразился после того, как стало известно, что дети чиновников отдохнули в Турции за счет благотворительного фонда российского посла Андрея Карлова. В частности, среди тех, кто отправился на каникулы в теплую страну, оказалась дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в отношении провинившихся будут приняты меры.