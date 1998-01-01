Завершилось расследование дела о похищении Авраама Руссо

Расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в январе 2004 года завершено. Об этом заявили в Следственном комитете России.

СК РФ

Обвинения предъявлены Зауру Марданову и Владимиру Гусакову, которые отвезли потерпевшего в дом бизнесмена Тельмана Исмаилова в Подмосковье и насильно удерживали там в течение дня. Как установили следователи, злоумышленники заставили Руссо отменить все концерты и вести эстрадную деятельность на условиях Исмаилова. Сам бизнесмен находится в розыске.

— В отношении остальных соучастников продолжается расследование, а также международный розыск обвиняемого Тельмана Исмаилова и других лиц, — сообщили в СК.

СК РФ

Ранее Пятый канал рассказывал, что племянника Тельмана Исмаилова оставили под стражей по делу о похищении Авраама Руссо.