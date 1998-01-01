Женщин использовали как рабов: ФСИН подтвердила нарушения в колонии в Мордовии

Рабский труд осужденных женщин использовали в Исполнительной колонии № 14 в Мордовии. Такое заключение сделала Федеральная служба исполнения наказаний после проверки, сообщает ТАСС.
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Результаты проверки переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
Проверка в мордовской колонии была начата после жалобы бывшей осужденной Индиры Багаевой. Женщина рассказала, что ее и других заключенных принуждали к рабскому труду, заставляя шить почти сутками напролет.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что главу УФСИН строго наказали за «застолья» Цеповяза в колонии. В сеть просочились снимки, на которых осужденный по делу об убийстве 12 человек арестант ест крабов и икру.