Момент обрушения нежилого дома на дорогу в Петербурге попал на видео

Снос старого дома на Сампсониевском проспекте едва не обернулся трагедией. Во время демонтажных работ часть стены здания обрушилась на проезжую часть, которая не была огорожена.

В распоряжении Пятого канала оказалась запись с камер наблюдения. На кадрах видно, как обломки падают на дорогу, где в этот момент по счастливому стечению обстоятельств никто не проезжал.

Прибывший наряд полиции оцепил место. Известно, что вместо старого дома там появится жилой комплекс.

Ранее Пятый канал рассказывал о посетителях колеса обозрения в Иркутске, которые оказались заблокированы на высоте в сильный мороз.