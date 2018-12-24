Экс-глава СВР Украины указал на последствия непродления Договора о дружбе с РФ

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж предостерег, что непродление Киевом договора о дружбе с Россией приведет к тому, что не останется ни одного документа, «который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский».
По словам Маломужа, в 1999 году во время подготовки Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной тщательно рассматривался вопрос о четком определении границ.
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По его словам, если документ перестанет существовать, то
Он также напомнил, что после аннуляции Договора о дружбе между странами не останется ни одного документа, в котором бы утверждалась украинская принадлежность Крыма.
Как ранее рассказывал Пятый канал, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе с Россией. В Кремле выразили сожаления на этот счет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти Украины не уважают свой народ.