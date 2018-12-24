Экс-глава СВР Украины указал на последствия непродления Договора о дружбе с РФ

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж предостерег, что непродление Киевом договора о дружбе с Россией приведет к тому, что не останется ни одного документа, «который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский».

По словам Маломужа, в 1999 году во время подготовки Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной тщательно рассматривался вопрос о четком определении границ.

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— Именно тогда и мы, и Россия признали, что Крым является частью Украины, — приводит слова экс-главы внешней разведки РИА Новости.

По его словам, если документ перестанет существовать, то «РФ очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса», обратил внимание Маломуж.

Он также напомнил, что после аннуляции Договора о дружбе между странами не останется ни одного документа, в котором бы утверждалась украинская принадлежность Крыма.

Как ранее рассказывал Пятый канал, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе с Россией. В Кремле выразили сожаления на этот счет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти Украины не уважают свой народ.