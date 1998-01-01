В Ливерпуле возле одного из ночных клубов автомобиль врезался в группу переходивших дорогу молодых людей.

На кадрах с камеры уличного видеонаблюдения видно, как автомобиль белого цвета сначала остановился на дороге, а когда группа молодых людей начала переходить проезжую часть, машина резко сорвалась с места и наехала на пешеходов. После этого видеозапись прерывается.

В результате ЧП, произошедшего в католический сочельник, были госпитализированы два молодых человека. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, но стабильное, у второго травмировано лицо, пишет dailystar.co.uk.

19-летний водитель скрылся с места происшествия, однако затем полиции удалось его задержать. Его подозревают «в причинении серьезного вреда здоровью вследствие опасного вождения».

Ранее Пятый канал публиковал видео, как автомобиль врезался в толпу школьников в Китае, в результате чего погибли пять человек.