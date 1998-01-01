«Лидеры России» будут решать социальные проблемы в своем регионе

Если в ближайшие два месяца к вам на улице подойдет незнакомый человек, спросит, например, о наболевшем и предложит свою помощь — не торопитесь отмахиваться. Это может быть полуфиналист престижного конкурса «Лидеры России», где в этом сезоне ввели новое испытание — найти в своем регионе социальную проблему и решить ее. Что еще ждет участников?

Их будет 300, как спартанцев. Миссия у «Лидеров России» менее воинственная, но важная для страны. По сути, этот конкурс стал одной из главных кузниц кадров для руководящих постов в государстве и бизнесе.

В этом году заявки на участие подали 227 тысяч управленцев из всех регионов России и 68 стран мира. Это на 30 тысяч человек больше, чем в 2017 году. Престиж конкурса говорит сам за себя. В прошлый раз 75 победителей получили назначения. Среди них — два губернатора и четыре заместителя министров федерального уровня.

В этом сезоне много новшеств. Самое главное, чтобы выйти в финал недостаточно выполнить все задания. Каждый из претендентов должен будет реализовать важный социальный проект на территории своего региона. Готовых кейсов не будет — полная импровизация. Дадут только три телефонных номера, что-то вроде подсказки друга.

Блатных здесь нет — говорят кураторы конкурса. Хотя и не скрывают — просили посодействовать. Но проект «Лидеры России» — не для тех, у кого есть деньги, хотя их привлечение для конечного результата не возбраняется, но и не является решающим фактором для победы. Важный момент — участники представляют абсолютно все регионы страны, в каждом своя особенность и, следовательно, метод решения проблемы.

— Люди живут в регионах, не в министерствах и ведомствах, понимание того как устроены не только федеральные органы исполнительной власти, как устроена реальная жизнь в регионах, муниципалитетах, подальше от Москвы — это важнейшее требование, — считает первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Их идеи могут быть революционными. Выпускник МГУ Юсеф Хесуани занимается печатью органов и тканей с помощью биопринтера. Его частная лаборатория — единственная в России, где занимаются развитием регенеративной медицины.

— Наш биопринтер «Фабион», первый российский, первый отечественный биопринтер. В ТОП-5 лучших принтеров в мире входит, — рассказал участник конкурса «Лидеры России» Юсеф Хесуани.

Важность конкурса «Лидеры России» отметил президент в ходе большой ежегодной пресс-конференции. По словам Владимира Путина, подобные молодежные конкурсы — это закономерный процесс эволюции российского чиновника.

Среди наставников конкурса «Лидеры России» Спикер СовФеда Валентина Матвиенко.

Изменился и гендерный состав участников — стало больше смелых женщин, которые не побоялись конкуренции и, как оказалось, правильно сделали.

— Что я хотел сказат. Может быть, для девушек, которые в этот раз не принимали участие, но думают об этом в следующий раз: все-таки у нас процент прохода через все наши конкурсы и тесты у девушек выше. Конкурс они проходят лучше, чем мужики, что говорит о том, что участвовать надо смелее, — сказал Сергей Кириенко.

Как и в прошлом году, участники конкурса проведут урок в школе. По оценке многих победителей, именно это испытание стало не только самым неожиданным, но и самым ярким. В этот раз будущие лидеры вместе со школьниками примут участие в социально значимом проекте. В каком именно — до самого финала останется интригой.

Ранее Пятый канал сообщал об открытом уроке, который провел в Ярославле президент Владимир Путин на форуме талантливой молодежи «ПроеКТОриЯ».