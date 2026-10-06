ФСБ задержала жителя Тамбова за подготовку подрыва автомобилей работников ОПК

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Мужчина самостоятельно связался через Telegram с представителем украинских спецслужб.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Тамбовской области задержан местный житель по подозрению в подготовке подрыва автомобилей работников предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина 1971 года рождения самостоятельно связался через Telegram с представителем украинских спецслужб и согласился совершить подрыв. В рамках подготовки он обследовал территорию возле предприятия.

После этого, как утверждает ФСБ, фигурант запросил у куратора взрывчатку либо готовую мину для последующей сборки самодельного взрывного устройства.

Следственное отделение управления ФСБ по Тамбовской области возбудило уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту. Суд отправил задержанного под стражу.

Силовики также проверяют его действия на наличие признаков государственной измены и устанавливают возможные другие эпизоды противоправной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали предполагаемых пособников украинских спецслужб в Пермском крае, Белгородской и Самарской областях. По данным ведомства, фигуранты в Перми и Старом Осколе собирали сведения об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. У жителя Белгородской области изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Подозреваемый из Пермского края, как заявили в ФСБ, передавал данные о предприятии ОПК и его сотрудниках. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта и незаконном приобретении взрывчатых веществ или устройств. В Самаре также был задержан мужчина, причастный к диверсии на нефтеперерабатывающем предприятии. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей.

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