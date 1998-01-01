«Агент Кремля» VS «Душевнобольной»: жесткая драка на украинском телевидении

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Депутатам Верховной рады, видимо, не достаточно мордобоев на заседаниях парламента, и они идут за этим в студию на прямой эфир.

Фото, видео: Youtube @NEWSONE

На одном из украинских телеканалов в программе «Эпицентр политики» произошло ставшее, казалось бы, уже обыденным событие — драка между ее участниками в прямом эфире. Однако на этот раз степень агрессивности уже зашкаливала — в ход пошли не только кулаки, бойцовские приемы захвата противника, но и внушительная трость одного из гостей студии.

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Зачинщиком и провокатором выступил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, который назвал другого участника телепередачи политолога Александра Семченко «агентом Кремля». Последний в ответ на это заявил, что «душевнобольными должны заниматься психиатры».

Мосийчук обиделся и, признавшись, что в нем «сорок осколков сидит» после покушения, собрался покинуть студию, однако ведущий уговорил его остаться. Но, спустя некоторое время, в ответ на новую реплику политолога, Мосийчук ринулся, замахиваясь тростью, на оппонента с нецензурной бранью, после чего завязалась драка, они повалились на пол и стали пытаться применить друг другу бойцовские захваты. Кое-как другим гостям студии удалось разнять драчунов. Однако через несколько минут депутату Рады все же удалось настигнуть «противника» и ударить его по спине набалдашником своей трости.

Ранее Пятый канал публиковал видео очередного мордобоя в зале заседаний Верховной рады.

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