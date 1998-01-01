Депутаты Верховной рады Украины прямо в зале заседаний в очередной раз устроили массовую драку. Позорный инцидент произошел после того, как народные избранники проголосовали за закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название.

На видеокадрах, размещенных на YouTube, видно, что драка началась после того, как депутаты фракции «Оппозиционный блок» подошли к трибуне спикера, и один из них, Нестор Шуфрич, сорвал прикрепленный там плакат, дискредитирующий председателя «Украинского выбора» Виктора Медведчука. На депутата тут же набросились представители партии «Народный фронт», которые вывесили данный плакат.

Сначала схватка завязалась между Шуфричем и депутатом от «Народного фронта» Юрием Береза. Коллеги пытались разнять дерущихся, но и они не устояли перед искушением применить свои навыки кулачных боев в Раде.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий в этот момент пытался прекратить массовую драку и просил депутатов «не бесноваться», однако никто не обращал на него внимания.

Ранее Пятый канал публиковал видео пяти самых жестких драк в украинском парламенте.