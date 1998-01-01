За прошедшие трое суток на Камчатке было зафиксировано 39 землетрясений магнитудой до 5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН Елену Семенову.

— Все подземные толчки были достаточно сильные, с магнитудой до 5, — цитирует агентство специалиста.

Сейсмологи отмечают, что несмотря на довольно сильные толчки, серьезных разрушений они не принесли. При этом специалисты напоминают, что подобная сейсмоактивность — это нормально для Камчатского края, однако после сильных землетрясений, движение земной коры должно увеличиться.

Ночью 21 декабря на Камчатке были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 7,5. Тогда также обошлось без разрушений, однако землетрясение породило более тысячи афтершоков.

Ранее Пятый канал сообщал, что специалисты предупреждают о появлении мощных землетрясений в Москве. По мнению сейсмологов, это необходимо учитывать при строительстве зданий на территории столицы.