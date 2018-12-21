Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Камчатки

, 21:30 Фото 892

Жители полуострова опасаются, что стихия может разрастись.

Фото: Вконтакте @Екатерина Сергеевна, instagram @kruitny

Землетрясение произошло у побережья Камчатского полуострова, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.  

По данным службы, магнитуда подземных толчков составила 7,5. Место очага землетрясения пока не называется.

Вконтакте @Екатерина Сергеевна

— Вот это встряска! Камчатка снова напомнила о том, где мы живем, — пишет в соцсетях одна из жительниц полуострова.

instagram @kruitny

Как, в свою очередь, сообщает портал «Известия», также днем 20 декабря подземные толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы рядом с Курильскими островами. По информации сейсмологов Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр залегал на глубине 36 километров в 115 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска. Жертв и разрушений нет.

Ранее Пятый канал сообщал, что дремавший вулкан Попокатепетль в Мексике начал выбрасывать столбы пепла. Их высота порой доходит до двух километров.

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