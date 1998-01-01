Москва под угрозой: Ученые предсказывают мощное землетрясение в столице России

В Москве может произойти землетрясение магнитудой до 5,0 и это нужно учитывать при строительстве зданий. Об этом рассказал в интервью KP.RU главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Имаев.

По его словам, предсказать землетрясение в наши дни по-прежнему невозможно, однако рассчитать в какой местности оно может произойти, и какой силы толчки вероятны, можно. И исходя из этой информации планировать жизнь и строить дома.

Ученые института составляют сейсмические карты для всей России. По их данным, с самой сейсмически опасной территорией в нашей стране является Камчатка, там возможны землетрясения магнитудой до 11,0, на втором месте Алтай (10,0), Якутия — (9-10,0), Кавказ — (9-10,0), Байкал (7-8,0).

— Каждые шесть этажей увеличивают силу земного толчка на балл. А землетрясения (магнитудой — прим.ред.) в 4,0 в городе бывают очень часто. На 12-м этаже это уже полноценные шесть баллов. Отчасти поэтому мы оцениваем сейсмичность Москвы, расположенной в равнинной местности, в 5,0. В столице очень много высоток — раз. До этой территории доходят отголоски землетрясений в Карпатах и на Кавказе — два. Ну и, наконец, после серьезных колебаний земной коры в Румынии в 1978 году здесь уже фиксировали 5,0 — 7,0, — рассказал эксперт.

С такими цифрами в целом согласен и главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

— Москва никогда не относилась к пятибалльной зоне. Сейчас, если рассматривать экстремальную ситуацию, ее можно отнести к пятибалльной зоне. Самые сильные землетрясения, которые могут ощущаться в Москве, они уже ощущались… В 1977 году было землетрясение в Румынии на большой глубине, которое в Москве, в Теплом Стане, ощущалось до 4,0. Потом в 2013 году под Камчаткой, оно тоже неожиданно ощущалось в Москве, но даже и 4,0 не было, было меньше, — рассказал ученый в интервью Пятому каналу.

Что касается последствий таких катаклизмов, что, по словам Шебалина, при толчках в четыре балла могут сотрясаются предметы в помещениях или упасть плохо закрепленные вещи. А вот при толчках магнитудой до 5,0 — уже могут появиться мелкие трещины в стенах.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Камчатке в четверг, 20 декабря, произошло землетрясение магнитудой 7,5. Толчки силой 4,7 зафиксированы также рядом с Курильскими островами. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. К слову, опасность недавно угрожала и Петербургу. В небе над Северной столицей была замечена «звезда смерти».