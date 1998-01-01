Жану-Мари Ле Пену 90 лет, но, несмотря на возраст, известный французский политик не торопится уходить на заслуженный отдых. В интервью Пятому каналу депутат Европарламента признался, что задумывается об участии в следующих выборах.

— Впервые я был избран 2 января 66 года прошлого века. Представьте, 62 года назад, и всю жизнь я в политике занимал тот или иной пост. Сначала я был самым молодым депутатом в 66-м, три раза я избирался депутатом от Национальной ассамблеи, а уже в 35 лет я — европейский депутат: семь раз меня избирали, и, кто знает, возможно, я пойду и на следующие выборы.

Ранее Пятый канал опубликовал большое интервью, в котором известный политик Жан-Мари Ле Пен размышляет о своей жизни, а также о будущем Западной и Восточной Европы в свете огромного притока мигрантов из мусульманских стран.