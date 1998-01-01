Я всю жизнь в политике — Жан-Мари Ле Пен подумывает о следующих выборах

, 7:58 Видео 44

Французский политик более шестидесяти лет избирается на тот или иной пост.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Жану-Мари Ле Пену 90 лет, но, несмотря на возраст, известный французский политик не торопится уходить на заслуженный отдых. В интервью Пятому каналу депутат Европарламента признался, что задумывается об участии в следующих выборах.

—  Впервые я был избран 2 января 66 года прошлого века. Представьте, 62 года назад, и всю жизнь я в политике занимал тот или иной пост. Сначала я был самым молодым депутатом в 66-м, три раза я избирался депутатом от Национальной ассамблеи, а уже в 35 лет я — европейский депутат: семь раз меня избирали, и, кто знает, возможно, я пойду и на следующие выборы.

Ранее Пятый канал опубликовал большое интервью, в котором известный политик Жан-Мари Ле Пен размышляет о своей жизни, а также о будущем Западной и Восточной Европы в свете огромного притока мигрантов из мусульманских стран. 

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:25
Движение по первому участку трассы «Таврида» откроют под Новый год
9:15
Мантуров: Массовое производство «Аурус» запустят в Татарстане в 2020 году
8:52
Проезд детей до семи лет на электричках в России может стать бесплатным
8:38
Новые песни Пугачевой попали в сеть
8:23
Шнуров и Собчак могут заплатить многомиллионные штрафы за перепалку в Instagram
8:10
Росстат необходимо реформировать — Силуанов
7:58
Я всю жизнь в политике — Жан-Мари Ле Пен подумывает о следующих выборах
7:49
Власти Барселоны усилили меры безопасности после сообщений о возможных терактах
7:36
В Москву с Чукотки доставили американца для депортации на родину
7:29
«Желтые жилеты» — это серьезно: Жан-Мари Ле Пен о протестах во Франции
7:22
Ольга Серябкина: сияю даже в черном, потому что любовь — видео
7:15
Как и чем лучше закусывать алкоголь за новогодним столом
7:01
Жан-Мари Ле Пен о своей жизни, протестах «желтых жилетов» и будущих выборах
6:54
Новый год без детского шампанского — Комитет здравоохранения Москвы
6:52
«Не доставайся же ты никому»: В Башкирии жена убила мужа после медового месяца
6:37
Метеорит или оползень? — ученые спорят, что произошло в Хабаровском крае
6:26
До 110 километров в час и выше — в России планируют эксперимент на дорогах
6:12
Тулякам к Новому году положили новый асфальт прямо в снег — видео
5:41
От 100 тысяч до миллиона рублей — в Петербурге установили штраф за снег на крыше
5:28
Кому поможет новый закон о защите животных

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама