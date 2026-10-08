Суд в Москве запретил делать нейропорно с россиянами

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Выявлена нейросеть, которая предлагала раздеть человека на основе реальных фото.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Суд в Москве запретил использовать фото россиян для создания интимных фейков. Иск подал Роскомнадзор. Он выявил нейросеть, которая предлагала «раздеть подругу с помощью ИИ» — на основе реальных фотографий. Речь о сайте, который работает через зарубежные сервисы.

Установлено, что ресурс нарушает права на неприкосновенность частной жизни, а также личную и семейную тайну. Кроме того, на нем нет информации, подтверждающей согласие граждан на обработку персональных данных.

Наказывают не только платформы. Так, в Брянске подросток получил два года условно за сгенерированное порно со знакомой несовершеннолетней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что искусственный интеллект Brain-IT научился восстанавливать изображения, которые рассматривали участники эксперимента, по данным об активности их мозга. Систему разработали ученые Научного института Вейцмана.

Для обучения использовали тысячи снимков мозга восьми добровольцев, сделанных во время просмотра фотографий — среди них были бейсбольный матч, собака, выглядывающая из автомобиля, и люди на заснеженной равнине. Программа сопоставляла активность мозга с объектами, формами и цветами, а затем воссоздавала изображения, которых раньше не видела. По словам профессора Михал Ирани, существующие системы передают общий смысл увиденного, но ошибаются в композиции и цветах, тогда как Brain-IT точнее воспроизводит содержание и детали

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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