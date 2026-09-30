«Мы общаемся»: дочь Славы об отношениях с матерью после срыва

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 49 0

Певице полгода удавалось воздерживаться от алкоголя.

Дочь Славы об отношениях с матерью

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Отношения Славы и ее дочери хорошие, несмотря на возращение артистки к алкоголю

Дочь певицы Славы Александра Морозова поддерживает хорошие отношения с матерью, несмотря на срыв знаменитости. Об этом Морозова рассказала изданию 7Дней.ru.

Полгода артистка придерживалась здорового образа жизни: отказалась от алкоголя и стала заниматься спортом. Но, спустя шесть месяцев исполнительница сорвалась и вновь вернулась к прежним пагубным привычкам.

Однако, судя по всему, такие негативные перемены не повлияли на отношения с дочерью. Кроме того, она готова оказать звездной маме поддержку во всем.

«Мы с ней общаемся, у нас хорошие отношения, а это самое главное», — заверила Морозова.

Более того, она призвала не воспринимать серьезно заявления певицы о том, что та снова начала «бухать, тусить и веселиться».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Слава считает народную артистку России Ларису Долину забытой певицей. Кроме того, всех артистов Сланевская назвала мразями.

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