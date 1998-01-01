Видео: спустя шесть лет Алсу вернулась на сцену вместе с дочерьми

В течение шести лет Алсу была занята материнскими заботами и не давала концертов. Однако о паузе в карьере певица не жалеет: семья для нее на первом месте.

Два года назад у Алсу родился третий ребенок — мальчик Рафаэль. К большой сцене он пока равнодушен, а вот дочери Микелла и Сафина уже делают успехи на музыкальном поприще. Коллеги Алсу уверены: ее дочек ждет успех в шоу-бизнесе, но певица не торопится делать из своих детей звезд. Ее собственная карьера началась очень рано: уже в 16 лет певица представляла страну на «Евровидении». Тогда молодая артистка выступила блестяще и завоевала второе место с композицией «Solo». Это был первый успех российских исполнителей на конкурсе. Сейчас многодетная мама уверена, что сцена — это большой труд, с которым справится не каждый.

— Я не знаю, как сложится жизнь и судьба. Но мы поддерживаем наших детей в любых начинаниях. Моя средняя дочь Микелла показывает уже прекрасные способности в пении. Она мечтает стать певицей и уже сочиняет свои песни, — поделилась певица в программе Пятого канала «Светская хроника».

Сейчас известная мама вместе с успешным мужем-бизнесменом уделяют много времени воспитанию и образованию детей. Для требовательных родителей важно, чтобы дети знали языки и были готовы к общению с представителями самых разных стран и культур.

— Они практически с пеленок занимаются английским языком. Когда они только начинали учить, я старалась с ними говорить на английском, чтобы процесс шел быстрее. Сама я в совершенстве владею языком, но сейчас девочки также. Для них английский — второй, практически родной язык. Помимо английского, у нас еще китайский, французский, испанский. В общем, девочки загружены по полной программе! — рассказала Алсу.

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В этот раз дочки Алсу дебютируют вместе с мамой на главной площадке страны — в Кремлевском дворце. Певица как всегда выглядит великолепно.

— Маленький пример: за это время пришлось несколько раз перешивать костюмы, потому что она несколько раз успела похудеть, — признался продюсер российской исполнительницы.

Алсу выступила в дуэтах с самыми яркими артистами: как с неожиданными композициями — с Бастой, так и в проверенных годами союзах.

Мэтры эстрады отмечают: Алсу выделяется на фоне других певиц. Безупречное воспитание сделало ее творчество узнаваемым.

— Она живет по законам некого семейного пула. Скорее всего, она не вписывается в наш откровенный шоу-бизнес. Она как бы особняком стоит, — отметил российский эстрадный певец Лев Лещенко.

Тем не менее Алсу давно стала своей в российском шоу-бизнесе, а недавно получила официальное признание — звание заслуженной артистки России.

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