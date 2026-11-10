«Есть еще здесь хоть кто-то?»: зрители покинули стадион на концерте «Чайф»

Группа «Чайф» играла для пустых трибун после борцовского турнира в Новосибирске

Выступление российской рок-группы «Чайф» на площадке «Сибирь-Арена» в Новосибирске прошло при пустых трибунах стадиона. Кадры с уходящими последними зрителями разошлись по соцсетям.

Коллектив позвали на закрытие V Международного турнира по греко-римской борьбе «Мемориал Героя Советского Союза А. М. Аксенова» — музыканты должны были стать сюрпризом для публики после двухдневных соревнований. Однако по окончании финальных схваток значительная часть зрителей стала покидать стадион.

«Спортсмены — люди не творческие. Никто не остался на концерт „Чайф“ после турнира», — написала автор одного из видео неудавшегося концерта, журналистка Анастасия Новоселова.

«Боже, вы даже не понимаете, на чей концерт не пошли. Это потрясающий коллектив и артист»;

«Мне горько от такой „культуры спортивной“, позор людям. Группа легендарная, музыка шикарная, слова у них просто такие глубокие»;

«Думаю, что фанаты „Чайфа“ — это другая аудитория», — делились мнениями люди в комментариях.

В итоге музыканты отыграли несколько песен перед опустевшим залом. Сами артисты никак не прокомментировали ролики, появившиеся в сети.

Со спадом популярности в последнее время столкнулся в последнее время и коллектив народной артистки России Надежды Кадышевой. По мнению продюсера Павла Рудченко, после всплеска интерес аудитории просто стал возвращаться к привычному уровню, так как активность обсуждений в сети, стримов и мемов не может сохраняться постоянно.

Помимо востребованности, Кадышева стала терять и в размерах гонораров. Рудченко полагает, что выступление, которое в СМИ оценивали в десять миллионов рублей, может значительно подешеветь, а количество мероприятий сократится. Но пока нет повода для грусти — Кадышеву ждут на новогодних корпоративах не меньше, чем Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова и Григория Лепса.

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