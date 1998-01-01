Депутат Рады, подравшийся на ток-шоу, пригрозил своему «врагу» убийством

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Политолога Александра Семченко настигнет участь убитого украинского писателя Олеся Бузины, уверен Игорь Мосийчук.

Фото: www.globallookpress.com

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предрек «убийство» политолога Александра Семченко, с которым он подрался в эфире одного из украинских телеканалов. Мосийчуку не понравилось, что Семченко назвал его «душевнобольным», хотя до этого сам же оскорбил политолога. В результате он накинулся на «противника», предварительно осыпав нецензурной бранью.

— Сейчас я четко осознаю, что Семченко своей антиукраинской деятельностью прокладывает себе путь Олеся Бузины (убитого украинского писателя, который критиковал власть — прим. ред.), — написал Мосийчук на своей странице в Facebook после эфира.

Кроме этого, Игорь Мосийчук заявил, что дрался не с политологом или собеседником, а с «врагом».

Ранее Пятый канал публиковал видео эфира, во время которого между Игорем Мосийчуком и Александром Семченко произошла драка.

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