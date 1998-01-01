Кевин Спейси самовольно вернулся к роли Фрэнка Андервуда из «Карточного домика»

Голливудский актер Кевин Спейси, ранее уличенный в череде громких секс-скандалов, и «убитый» в сериале «Карточный домик» решил самовольно вернуться к роли Фрэнка Андервуда. На своем YouTube-канале он выложил видеообращение от лица вымышленного президента США.

Видео получилось весьма эффектным из-за игры слов, недвусмысленных намеков и, само собой, харизмы самого Спэйси.

— Несмотря на всю эту враждебность, громкие заголовки, объявление импичмента без суда. Несмотря ни на что — даже на мою собственную смерть, я чувствую себя удивительно хорошо. С каждым днем моя уверенность в том, что скоро вы узнаете всю правду, растет. Постойте… С другой стороны, если подумать, вы же не видели момента моей смерти, не правда ли? — говорит Фрэнк Андервуд.

Персонаж напрямую спрашивает зрителя, «скучал ли он». Кевин Спейси также использовал имя своего героя для интересной игры слов: «Let Me Be Frank», что может означать «Позвольте мне быть Фрэнком» и «Позвольте мне быть честным».

В завершении видеообращения голливудский актер надевает на палец обручальное кольцо своего персонажа, якобы намекая, что он еще вернется в образе Фрэнка Андервуда.

7 января 2019 года пройдут слушания по делу Кевина Спейси о сексуальных домогательствах к 18-летнему парню. Актеру должны предъявить обвинения и обязали его явиться в суд, сообщает телеканал «360».

Ранее Пятый канал рассказывал, что героя Кевина Спейси в «Карточном домике» убили из-за секс-скандала.