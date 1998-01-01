Не объявленная война: Лаборатории США создают биологическую угрозу вокруг РФ

, 1:11 Репортаж 82

Эксперты Роспотребнадзора не исключают возможность искусственного изменения вирусов в лабораториях США на территории постсоветского пространства.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Американские биолаборатории в постсоветских странах создают угрозу России. Вслед за военными тревогу забили эпидемиологи. Глава Роспотребнадзора сегодня впервые рассказала, как ее ведомство работает в этом направлении. В частности — о том, как этим летом пришлось спасать школьников, подхвативших в Грузии модифицированную кишечную инфекцию. Такую сильную, что один из них до сих пор не восстановился.

Американцы собирались разрабатывать биологическое оружие в Симферополе. Но возвращение Крыма в состав России помешало планам Вашингтона. Главный санитарный врач Анна Попова впервые озвучивает шокирующие факты: наши специалисты обнаружили контейнеры для отправки сотен образцов биоматериала за границу.

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— На территории бывшей когда-то советской противочумной станции нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей. Эта противочумная станция перестала быть исследовательской, она стала только пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу, — сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Эта лаборатория на тот момент стала бы уже 12-й. Сейчас на территории Украины работает 11 американских лабораторий по разработке биологического оружия. Их финансирует напрямую Пентагон. Местоположение известно: Киев, Харьков, Одесса, Винница, Днепропетровск, Херсон, Львов, Тернополь, Ужгород.

Что интересно, именно сейчас на Украине эпидемия редких болезней — кори, дифтерии.

В маленькой Грузии, где сейчас 10 лабораторий Пентагона, вспышка лихорадки «Крым-Конго». Этим летом в Сванетии, на северо-западе Грузии, отдыхали школьники из Петербурга. У десяти детей появились симптомы острой кишечной инфекции. Некоторых пришлось эвакуировать самолетом.

— Наши выяснили. Оказалось, такого штамма не представлено. Это вызывает у нас определенные вопросы. Наши эксперты не исключают искусственного изменения штамма, — сказала Анна Попова.

С 2011 года рядом с Тбилиси работает лаборатория Лугара, где проводят эксперименты с опасными вирусами: атипичной чумой, сибирской язвой, лихорадкой Денге.

Латвийские ученые обнаружили в балтийской рыбе «химический СПИД».

Бывший советник Саакашвили, а ныне журналист американец Джеффри Сильверман неоднократно заявлял об экспериментах Пентагона в Грузии. На его жизнь покушались. Репортер вынужден постоянно менять место жительство.

Бывший министр госбезопасности Грузии Гиоргадзе обнародовал документы, где прямо указано, что у лаборатории есть патент на беспилотник, который может сбрасывать зараженных насекомых.

— Появлись в Абхазии комары, переносчики Зика. Вирус Зика — только в Южной Америке, и никогда на территории Евразии не появлялся. Возможно, против России биоружие уже применяется, — говорят ученые.

Формально в грузинской лаборатории успешно лечат от гепатита С. Но вот эти документы свидетельствуют: в 2015 году 26 пациентов лаборатории скончались в один день.

Россия практически полностью окружена биологическими лабораториями: кроме Украины и Грузии, такие центры есть в Армении, Азербайджане, Узбекистане и Казахстане.

— США фактически сегодня используя лаборатории от Советского Союза занимаются модификацией биологического оружия, — рассказал доктор исторических наук, профессор РУДН Владимир Блохин.

По всему миру у Вашингтона 200 лабораторий. Наши специалисты утверждают: именно с экспериментами американцев может быть связана вспышка лихорадки Эбола в Африке, которая унесла жизни десяти тысяч человек.

Ранее Пятый канал сообщал об учениях, которые провели военные-химики ЗВО в Ленинградской области. 

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