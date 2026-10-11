Россия осудила атаку на аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 38 0

В Москве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.

Как Россия отреагировала на удар по аэропорту Эр-Рияда

Фото: Reuters/Stringer

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Россия осудила атаку на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и призвала отказаться от ударов по гражданским объектам. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры», — сообщили в ведомстве.

Аэропорт подвергся массированному ракетному обстрелу 10 октября. В результате погибли 12 человек, еще более 300 получили ранения. Среди них граждане разных стран.

В МИД России выразили соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым. По предварительной информации российского посольства в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших нет.

Как подчеркнули в министерстве, кризисы в регионе необходимо решать дипломатическими средствами. При этом важно учитывать интересы всех государств Аравийского полуострова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после атаки аэропорт в Эр-Рияде временно закрыт.

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