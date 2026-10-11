Около десяти звонков и неожиданный гость: как Путин провел день рождения

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

Лично поздравить главу государства смогли немногие.

Как Путин провел день рождения

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Песков: Путин провел день рождения за работой

Президент России Владимир Путин провел день рождения преимущественно за рабочими делами, а лично поздравить его смогли лишь немногие близкие. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Совсем немного людей, совсем», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в течение дня российский лидер провел около десяти телефонных переговоров с зарубежными коллегами. Возможность пообщаться с родственниками и друзьями у него появилась только вечером.

В день рождения Путин также узнал из телевизионного сюжета о приезде в Москву бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера по делам торговой сети Globus. Эта новость стала для президента неожиданностью, после чего он поручил связаться с немецким политиком и пригласил его к себе домой.

Ранее 5-tv.ru писал, что визит бывшего канцлера Германии в Москву вызвал критику в ФРГ. Представительница партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт назвала его встречу с Владимиром Путиным «позором для Германии» и «предательством Европы».

Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман также осудила поездку. Кроме того, представитель Христианско-демократического союза Деннис Радтке обратил внимание, что ранее Шредер отказался выступать перед парламентской следственной комиссией по состоянию здоровья, но смог прилететь в Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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