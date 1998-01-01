Не хуже, чем у Джей Ло: британки сметают с полок корректирующее белье для ягодиц

Жители Великобритании открыли для себя новый тренд. Британцы буквально сметают с полок корректирующие трусы, обнажающие, но при этом утягивающие в нужных местах ягодицы.

Экстравагантная новинка представляет собой нижнее белье, очень похожее на боксеры. Однако при этом трусы оставляют открытыми весьма пикантную часть тела — в области пятой точки модель предполагает два отверстия. Таким образом белье создает пушап-эффект для ягодиц, как бы зажимая их между фрагментами эластичного материала.

Fashionnova.com

Производитель информирует, приобрести корректирующий элемент гардероба можно всего за 9,99 доллара — это чуть менее 700 рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что британки моментально раскупили платья и туфли той же модели, которые увидели на герцогине Сассекской Меган Маркл.