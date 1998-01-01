Российский Минздрав планирует сделать продажу сигарет нелегальной

Российское Министерство здравоохранения составило план по полному выводу сигарет из продажи. В ведомстве рассчитывают, что через несколько десятилетий продажа табачных изделий в стране будет полностью вне закона.

Как полагают в Минздраве, к 2050 году количество курящих в России снизится до 5% от общего числа населения. Помочь в достижении этой цели должна Концепция по противодействию потребления табака, проект которой уже опубликован ведомством.

— Целью Концепции является существенное снижение распространенности потребления табака среди населения к 2050 году и последующее рассмотрение возможности поэтапного вывода табачной продукции из оборота, — цитирует текст документа издание URA.RU.

Также Минздрав планирует добиваться снижения числа курящих людей планомерным понижением акцизов. Ежегодно стоимость сигарет и других изделий, содержащих табак, будет повышаться на 0,5%. Кроме того, в ведомстве намерены противодействовать распространению электронных сигарет и вести активную пропаганду отказа от табака.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минздрав планирует увеличить возраст, с которого в торговых точках будут продавать алкоголь.