В Китае хотят отменить наказание за проституцию

Власти Китая намереваются отменить наказание в отношении лиц торгующих своим телом, а также тех, кто пользуется услугами жриц любви.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ,
Ожидается, что поправки будут внесены уже 29 декабря на закрытии сессии ПК ВСНП, которая проходит в КНР раз в два месяца.
Последние 28 лет в Китае за занятие проституцией и пользование услугами жриц любви предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от полугода до двух лет. Кроме того, провинившиеся затем должны проходить курс по перевоспитанию.
Ранее Пятый канал сообщал, что знаменитый район «Красных фонарей» в Амстердаме очень скоро может лишиться главной достопримечательности.