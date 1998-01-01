В Китае хотят отменить наказание за проституцию

Власти Китая намереваются отменить наказание в отношении лиц торгующих своим телом, а также тех, кто пользуется услугами жриц любви.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ, комитет по юридическим вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) подготовил доклад, согласно которому ответственные госорганы в ближайшее время должны будут принять меры для изменения действующего законодательства в данной сфере.

— Существующие правила противоречат Конституции, которая должна обеспечивать защиту прав человека. Новое положение позволит решать эту проблему на уровне закона, отказавшись от нормативных положений, ущемляющих гражданские свободы, — цитирует национальное издание вице-председателя Всекитайской ассоциации адвокатов Чжу Чжэнфу.

Ожидается, что поправки будут внесены уже 29 декабря на закрытии сессии ПК ВСНП, которая проходит в КНР раз в два месяца.

Последние 28 лет в Китае за занятие проституцией и пользование услугами жриц любви предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от полугода до двух лет. Кроме того, провинившиеся затем должны проходить курс по перевоспитанию.

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