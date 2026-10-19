ИИ-помощника для проходящих ЭКО женщин разработали в России

Студенты Сеченовского университета и выпускник совместного кампуса вуза и «Школы 21» разработали цифровую платформу ReProduct с искусственным интеллектом для сопровождения женщин во время ЭКО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

Сервис рассчитан на период от начала протокола до подтверждения беременности. С его помощью пациентка может составлять календарь лечения, отмечать симптомы, хранить медицинские документы, получать персональные напоминания о лекарствах и визитах к врачу.

Платформа также содержит информацию об этапах ЭКО и помогает подготовить вопросы для консультации со специалистом. Отдельный инструмент — ИИ-компаньон, который способен объяснять медицинские термины, отвечать на вопросы о лечении и оказывать эмоциональную поддержку.

«Мы хотели создать инструмент, который поможет женщине чувствовать себя более уверенно на протяжении всего протокола ЭКО. В этот период особенно важны понятная информация, возможность отслеживать ключевые этапы лечения и эмоциональная поддержка», — приводятся в сообщении слова автора идеи проекта Анастасии Шатилиной.

При этом разработчики подчеркивают, что цифровой помощник не заменяет врача: медицинские решения по-прежнему принимают специалисты. Особое внимание в сервисе уделили периоду ожидания результатов процедур, который может сопровождаться повышенной тревожностью.

Над проектом работали Анастасия Шатилина, Татьяна Усачева, Ева Титкова, Денис Анискин и выпускник совместного кампуса Асельдер Саидов.

В дальнейшем создатели планируют добавить инструменты для анализа симптомов и оценки состояния пациентки. Они должны помогать определить ситуации, когда требуется обратиться за медицинской помощью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина в отдельных случаях может забеременеть и родить ребенка примерно до 60 лет. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, такая возможность сохраняется при продолжающемся менструальном цикле и необходимой медицинской поддержке. Он отметил, что на репродуктивные возможности влияют работа гормональной системы и генетические особенности.

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