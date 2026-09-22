До появления симптомов: можно ли заранее выявить болезнь Альцгеймера

Наука Mail: генетические тесты пока не помогут точно предсказать Альцгеймер

Генетические модели в будущем могут помочь выявлять риск развития болезни Альцгеймера еще до появления симптомов, однако на сегодняшний день их точности недостаточно для использования в медицинской диагностике. Об этом в беседе с Наука Mail рассказал исполнительный директор Центра живых систем МФТИ, кандидат биологических наук Павел Волчков.

Эксперт отметил, что исследователи разработали новую модель оценки генетического риска болезни Альцгеймера. Она основана на данных людей разного происхождения и отличается от предыдущих разработок, которые в основном создавались с учетом европейских популяций.

Модель анализирует множество генетических вариантов, а влияние гена APOE, который считается одним из ключевых факторов риска поздней формы заболевания, ученые оценивали отдельно.

По словам Волчкова, такая разработка является важным шагом в направлении прогнозирования болезни до появления первых признаков. Однако пока она остается исследовательским инструментом и не может использоваться как точный способ постановки диагноза.

Эксперт пояснил, что показатель точности модели AUC составляет около 0,78–0,8, при этом результаты могут отличаться у разных групп населения. Для дальнейшего улучшения прогнозов необходимо изучать более однородные популяции и глубже исследовать связь между генетическими особенностями и развитием заболевания.

Волчков также подчеркнул, что даже создание более точных систем прогнозирования не решит проблему лечения болезни Альцгеймера. По его словам, ученым необходимо продолжать изучать не только способы оценки риска, но и механизмы возникновения и развития заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работники такси и скорой помощи могут реже умирают от болезни Альцгеймера по сравнению с представителями других профессий. К такому выводу пришли ученые, изучившие почти девять миллионов свидетельств о смерти в США. Исследователи проанализировали данные по 443 специальностям и выяснили, что самые низкие показатели смертности от заболевания были среди людей, чья работа связана с постоянной навигацией и ориентированием в пространстве.

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