Как время года, в которое человек родился, влияет на его характер?

Зарубежные ученые обнаружили определенную связь между психологическим портретом человека и временем года, в которое он был рожден. Так, для каждого сезона характерны определенные психоэмоциональные особенности.

Дети, рожденные весной, обладают большой способностью к гипертимия — общему оптимизму. Такие люди могут видеть поводы для счастья в самых незначительных на первый взгляд вещах. Однако родителям весенних малышей стоит быть осторожными, поскольку этих детей расстроить так же легко, как и обрадовать. Вырастая, они становятся склонны к клинической депрессии — особенно те, кто родился в мае.

Летние малыши, как и весенние, испытывают сильные эмоции от вещей и событий, которые многим могут показаться малозначимыми. Однако при этом у рожденных в период с июня по август настроение меняется очень быстро — ученые называют это «коротким эмоциональным циклом». Кроме того, появившиеся на свет в летний период люди чаще других страдают от биполярного расстройства.

Самыми спокойными в эмоциональном плане ученые называют людей, рожденных осенью. Как правило, они обладают сбалансированным характером и психологической стойкостью. По статистике, именно эта группа людей меньше всего подвержена депрессии. Единственный минус, который упоминают специалисты — периодическая раздражительность.

А вот зимние дети могут считаться самыми сложными, считают исследователи. Ученые сообщают, что рожденные в декабре, январе и феврале имеют самый высокий риск диагностирования шизофрении и биполярного расстройства. Больше прочих зимние дети подвержены и серьезным депрессиям. Зато у появившихся на свет в январе и феврале самые высокие шансы прославиться.

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