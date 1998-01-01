Как время года, в которое человек родился, влияет на его характер?

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Как оказалось, на характер и эмоциональную стабильность человека оказывает влияние сезон, в котором он появился на свет.

Фото: www.globallookpress.com

Зарубежные ученые обнаружили определенную связь между психологическим портретом человека и временем года, в которое он был рожден. Так, для каждого сезона характерны определенные психоэмоциональные особенности.

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Дети, рожденные весной, обладают большой способностью к гипертимия — общему оптимизму. Такие люди могут видеть поводы для счастья в самых незначительных на первый взгляд вещах. Однако родителям весенних малышей стоит быть осторожными, поскольку этих детей расстроить так же легко, как и обрадовать. Вырастая, они становятся склонны к клинической депрессии — особенно те, кто родился в мае.

Летние малыши, как и весенние, испытывают сильные эмоции от вещей и событий, которые многим могут показаться малозначимыми. Однако при этом  у рожденных в период с июня по август настроение меняется очень быстро — ученые называют это «коротким эмоциональным циклом». Кроме того, появившиеся на свет в летний период люди чаще других страдают от биполярного расстройства.

Самыми спокойными в эмоциональном плане ученые называют людей, рожденных осенью. Как правило, они обладают сбалансированным характером и психологической стойкостью. По статистике, именно эта группа людей меньше всего подвержена депрессии. Единственный минус, который упоминают специалисты — периодическая раздражительность.

А вот зимние дети могут считаться самыми сложными, считают исследователи. Ученые сообщают, что рожденные в декабре, январе и феврале имеют самый высокий риск диагностирования шизофрении и биполярного расстройства. Больше прочих зимние дети подвержены и серьезным депрессиям. Зато у появившихся на свет в январе и феврале самые высокие шансы прославиться.

Ранее Пятый канал рассказывал о советах психолога, которые помогут избежать депрессии из-за предновогоднего стресса.

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