Идея основателя Space X отправить человека на Марс или полететь туда самому — это «чепуха». Об этом заявил командир экипажа «Аполлон-8» Фрэнк Борман. Коллега астронавта — пилот лунного модуля Билл Андерс — придерживается такой же точки зрения, пишет BBC.

— Глупо и нелепо! — прокомментировал он идею Маска.

Андерс также набросился критикой и на космическое агентство NASA. Астронавт считает, что ведомство «закостенело» и превратилось в «программу трудоустройства». А идея космических шаттлов, по его мнению, была «серьезной ошибкой».

Как ранее рассказывал Пятый канал, глава компании Space X Илон Маск заявил о готовности отправиться на Марс. Вероятность своего космического путешествия миллиардер оценил в 70%.